История борьбы музыкального продюсера Иосифа Пригожина с лишним весом еще недавно подавалась как пример успешной трансформации: артист сбросил 18 килограммов и чувствовал себя обновленным. Однако за глянцевым результатом скрывалась классическая медицинская ловушка, о которой врачи предупреждают, но о которой редко думают в погоне за быстрым эффектом. Резкое похудение, достигнутое с помощью инъекций препарата для диабетиков (на котором, по словам самого продюсера, сидят подавляющее большинство селебрити), обернулось эстетической катастрофой.

Как выяснилось, снижение массы тела без должной физической нагрузки и специальной диеты привело к потере тонуса мышц и сильному провисанию кожи. В беседе с Общественной Службой Новостей Пригожин признался, что врачи объяснили ему ошибку постфактум: препараты нужно было сопровождать упражнениями. В итоге 57-летний продюсер столкнулся с тем, что лицо буквально «потеряло» свои контуры.

Все обвисло в итоге, а теперь приходится все шлифовать и подтягивать аппаратными процедурами, — констатировал муж певицы Валерии.

Последствия стремительной потери веса оказались настолько заметными, что Пригожину пришлось экстренно обратиться к косметологам. Сейчас он проходит курс безоперационного лифтинга и аппаратного уплотнения кожи, чтобы вернуть упругость овалу лица. По его словам, результат процедур накопительный, и через пару месяцев публика увидит его абсолютно преображенным. При этом сам процесс похудения дался ему непросто: после перенесенного ранее коронавируса и гормональной терапии вес артиста достигал 110 килограммов, и избавиться от него было вопросом не только эстетики, но и здоровья.

Ранее он рассказал о последствиях резкой потери веса.