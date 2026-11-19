Проблемы с памятью не всегда означают необратимые изменения в работе мозга. Иногда человек начинает хуже запоминать из-за дефицита витаминов, гормональных сбоев, хронического стресса или недосыпа. В таких случаях улучшить ситуацию можно, если вовремя обнаружить и устранить причину. О том, от чего зависит восстановление памяти и почему не стоит самостоятельно подбирать себе препараты, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Алла Шмычкова.

Когда память можно восстановить

Прежде чем пытаться улучшить память с помощью специальных упражнений или препаратов, важно понять, почему она стала подводить. По словам специалиста, иногда за забывчивостью стоят вполне обратимые состояния, которые требуют не тренировки мозга, а медицинской коррекции.

«Иногда дело в обратимых вещах — дефицит витаминов, гормональные сбои, хронический стресс, недосып, — а в других случаях важно вовремя начать коррекцию», — объяснила Шмычкова.

Это означает, что в некоторых ситуациях память может улучшиться после того, как врач обнаружит и устранит фактор, мешающий нормальной работе организма. Например, если проблема связана с нехваткой определенных веществ или нарушением гормонального баланса, необходимо разобраться именно с этой причиной. Если же на запоминание влияют хроническое напряжение и недостаток сна, без внимания к этим состояниям тоже не обойтись.

Почему нельзя просто купить средство для памяти

Универсального способа вернуть память не существует: подход зависит от того, чем вызваны нарушения. Поэтому начинать стоит с консультации невролога. Специалист оценит состояние пациента, при необходимости назначит обследования и определит дальнейшую тактику. Особенно важно не пытаться самостоятельно ставить себе диагноз и принимать препараты или витаминные комплексы наугад. Даже если забывчивость кажется следствием усталости, за ней могут стоять разные причины, и подход к ним будет отличаться.

«Главное — не ставить диагноз самостоятельно и не заниматься самолечением. Раннее обращение повышает шансы эффективно разобраться в ситуации», — подчеркнула врач.

Таким образом, ухудшение памяти не всегда означает, что вернуть прежние способности уже невозможно. Иногда достаточно найти и скорректировать причину. Но чем раньше человек обратится за медицинской помощью, тем быстрее сможет понять, с чем связана забывчивость и какие меры действительно помогут.