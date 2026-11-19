Вопрос о том, как считается рабочий год для ежегодного оплачиваемого отпуска и когда его окончание сдвигается, разобрала Государственная инспекция труда по Кировской области. Как отметили в ведомстве, именно эта тема вызывает у работников больше всего обращений, сообщил newsler.ru.

Специалисты инспекции напомнили: рабочий год — не календарный отрезок с января по декабрь, а 12 месяцев, которые отсчитываются со дня приема на работу и засчитываются в отпускной стаж. Правда, некоторые периоды в стаж не входят, и тогда дата окончания рабочего года переносится.

В частности, отпуск за свой счет, если он превысил 14 календарных дней за рабочий год, в стаж не включается — окончание года сдвигается на число таких дней, отметили специалисты. Не засчитывается и время отпуска по уходу за ребенком до трех лет, поэтому рабочий год завершается позже. При этом работа на неполную ставку, на дому или дистанционно в период ухода за ребенком не отнимает права на пособие до полутора лет и не сокращает отпускной стаж.

На практике, добавили в инспекции, смещение даты рассчитывают с учетом того, использован ли отпуск за текущий рабочий год и когда начался отпуск по уходу. При этом принимают во внимание разную продолжительность месяцев и високосные годы.

«Корректный расчет отпускного стажа — важный элемент соблюдения трудовых прав работника, — приводит пресс-служба слова руководителя Государственной инспекции труда в Кировской области А. А. Бердинских. — На практике именно вопросы о смещении рабочего года вызывают наибольшее количество обращений: люди не всегда понимают, почему дата начала права на новый отпуск сдвигается. Нередко сотрудник просто не знает, что отдельные периоды — например, превышение 14 дней отпуска без сохранения заработной платы или весь период отпуска по уходу за ребенком — не входят в отпускной стаж и напрямую влияют на продолжительность рабочего года».

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