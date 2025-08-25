Почему осенняя вспышка гриппа в Подмосковье не зависит от уличного термометра?

Рост заболеваемости гриппом в Московской области осенью 2025 года является ожидаемой и естественной ежегодной тенденцией, не связанной напрямую с понижением температуры воздуха. Такое заявление сделала главный специалист по детским инфекциям министерства здравоохранения региона, врач-инфекционист Елена Мескина, в беседе с корреспондентом издания REGIONS.

По словам эксперта, ключевым инструментом защиты от инфекции остается своевременная вакцинация. Для формирования устойчивого иммунитета к началу активного сезона респираторных заболеваний прививку оптимально делать в сентябре или октябре. Особое внимание этому вопросу Мескина рекомендовала уделить представителям групп риска: гражданам, имеющим хронические заболевания, пожилым людям и детям.

«Существуют препараты, которые можно использовать для постконтактной профилактики. Если человек контактировал с зараженным гриппом, можно начать принимать их заранее, не дожидаясь первых симптомов. Прием профилактических доз этих лекарственных средств позволяет снизить риск развития осложнений, но не стоит забывать, что перед приемом любых средств требуется консультация специалиста», — сказала собеседница издания REGIONS.

Врач-инфекционист также подробно остановилась на немедикаментозных способах профилактики. В их число входит сознательное ограничение тесных контактов с людьми, у которых уже наблюдаются симптомы заражения. Кроме того, Мескина подчеркнула критическую важность оперативного обращения за медицинской помощью и незамедлительного начала приема специальных противогриппозных препаратов в случае заболевания. Соблюдение этих правил, согласно информации специалиста, позволяет значительно снизить риски развития серьезных постгриппозных осложнений, наиболее грозным из которых является вирусная пневмония.

