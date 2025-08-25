Эпидемиолог рассказала о важности детской вакцинации по календарю

Вакцинация остается наиболее эффективным способом защиты от опасных инфекционных заболеваний. Об этом заявила главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Подмосковья Зинаида Труш в беседе с ТАСС .

В Подмосковье родителям рекомендуют прививать детей согласно национальному календарю профилактических прививок. Он включает в себя прививки от 12 заболеваний. При соблюдении графика к семи годам ребенок получает базовую защиту, после чего необходимы лишь поддерживающие дозы вакцин. Специалист подчеркнула, что в области имеется достаточный запас всех необходимых препаратов.

Отсутствие прививок не является основанием для отказа в приеме в детские сады или школы, так как вакцинация проводится добровольно. Однако в период вспышек инфекционных заболеваний непривитых детей могут временно отстранить от занятий на время инкубационного периода.

Бесплатную вакцинацию можно пройти в поликлиниках по месту жительства после обязательного осмотра педиатра. Запись доступна через региональный портал госуслуг «Здоровье», заключила Труш.

