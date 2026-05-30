СК по Удмуртии возбудил уголовное дело после избиения подростка в Ижевске

Конфликт в скейт-парке Ижевска и реакция СК

Региональное управление Следственного комитета РФ по Республике Удмуртия официально инициировало расследование по факту группового нападения подростков на несовершеннолетнюю девушку. Поводом для оперативного вмешательства правоохранительных органов стала получившая широкий общественный резонанс видеозапись избиения, распространившаяся в местных социальных сетях.

Инцидент произошел на территории одного из популярных скейт-парков Ижевска. В ходе вспыхнувшего конфликта группа агрессивно настроенных девушек устроила самосуд и нанесла множественные побои своей сверстнице. По итогам первоначальной проверки самарские следователи квалифицировали действия нападавших как грубое нарушение общественного порядка. Следственными органами СУ СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщили в пресс-службе ведомства.

Состояние пострадавшей и установление личностей

В результате нападения несовершеннолетняя жертва получила травмы различной степени тяжести и была экстренно доставлена в одно из местных медицинских учреждений. В следственном управлении поспешили успокоить общественность, отметив, что врачи оказывают избитому ребенку всю необходимую квалифицированную помощь, и в настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МВД по Удмуртии, проанализировавших опубликованные в интернете кадры, личности всех участниц избиения были оперативно установлены. В данный момент сотрудники Следственного комитета продолжают проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы и детальное выяснение мотивов конфликта для окончательной правовой оценки действий несовершеннолетних нападавших.