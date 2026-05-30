«Оранжевый» код опасности из энергетической дыры: Солнце готовит ловушку для метеозависимых 31 мая

Последний день весны, 31 мая 2026 года, готовит для метеозависимых людей испытание геомагнитным фоном. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, в течение дня магнитосфера будет оставаться преимущественно спокойной, однако к вечеру ситуация изменится. Ожидается кратковременный рост активности до «оранжевого» уровня, что требует особого внимания к состоянию организма в преддверии начала летнего периода.

Важность этого дня заключается в своевременной подготовке к вечерним часам. Хотя индекс активности в течение дня будет колебаться в комфортных пределах, период с 20:00 до полуночи может принести неприятные симптомы тем, кто остро реагирует на изменения космической погоды. Знание графика возмущений поможет встретить эти изменения во всеоружии и минимизировать дискомфорт.

Коротко: главное о дне

Геомагнитная обстановка: днем стабильна, к вечеру рост активности до 4 баллов.

Вероятность магнитной бури 31 мая составляет 16%.

Атмосферное давление в Москве и Санкт-Петербурге держится в пределах нормы.

Метеочувствительным людям рекомендуется ограничить нагрузки вечером 31 мая.

Геомагнитный прогноз на 31 мая 2026 года

День начнется под знаком стабильности: индекс Kp будет варьироваться от 1,5 до 3,5 балла. Однако расслабляться не стоит — ближе к вечеру, в промежутке с 20:00 до 00:00, прогнозируется переход магнитосферы в возбужденное состояние (4 балла). В этот период у чувствительных людей возможны головные боли, легкое головокружение и общая слабость. Ученые оценивают вероятность полноценной бури как невысокую, но «оранжевый» уровень требует внимания к своему самочувствию.

Что можно делать в этот день

Для поддержания организма в тонусе в течение последнего дня весны следуйте простым рекомендациям:

Старайтесь придерживаться привычного ритма жизни, избегая резких смен деятельности.

Вечер 31 мая лучше провести в спокойной обстановке: чтение книги или отдых станут лучшим выбором.

Поддерживайте водный баланс, так как это помогает сосудам легче переносить любые внешние колебания.

Совершайте спокойные прогулки на свежем воздухе до начала вечернего периода активности.

Что нельзя делать 31 мая

Вопросы о том, что нельзя делать в периоды геомагнитных возмущений, важны для сохранения здоровья:

Категорически запрещено прерывать или менять график приема лекарств, назначенных врачом.

Не стоит планировать на вечер 31 мая интенсивные тренировки или тяжелую физическую работу.

Запрещено игнорировать сигналы своего тела: при появлении тошноты или резкого головокружения не терпите, а прилягте отдохнуть.

Избегайте перенапряжения нервной системы — в «оранжевые» часы лучше минимизировать стрессовые факторы.

Как сохранить здоровье при переменах давления

Хорошая новость заключается в том, что атмосферное давление 31 мая в Москве (744–746 мм рт. ст.) и Санкт-Петербурге (757–760 мм рт. ст.) находится в пределах физиологической нормы. Это означает, что основной нагрузкой на организм сегодня станут именно геомагнитные колебания, а не барометрические скачки. Врачи советуют не паниковать: прогнозы — это лишь ориентир для снижения нагрузки, а не повод для страха.

Прогноз на начало июня

Первый день лета, 1 июня, также может пройти под знаком возбужденной магнитосферы. В начале июня эксперты выделяют несколько ключевых дат, требующих внимания: 4 июня (возбужденная магнитосфера) и, что особенно важно, 11 и 12 июня, когда прогнозируются наиболее интенсивные возмущения (до 5–6 баллов). Рекомендуем следить за обновлениями данных, так как ситуация на Солнце меняется динамично.