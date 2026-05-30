«Оранжевый» код опасности из энергетической дыры: Солнце готовит ловушку для метеозависимых 31 мая
Последний день весны, 31 мая 2026 года, готовит для метеозависимых людей испытание геомагнитным фоном. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, в течение дня магнитосфера будет оставаться преимущественно спокойной, однако к вечеру ситуация изменится. Ожидается кратковременный рост активности до «оранжевого» уровня, что требует особого внимания к состоянию организма в преддверии начала летнего периода.
Важность этого дня заключается в своевременной подготовке к вечерним часам. Хотя индекс активности в течение дня будет колебаться в комфортных пределах, период с 20:00 до полуночи может принести неприятные симптомы тем, кто остро реагирует на изменения космической погоды. Знание графика возмущений поможет встретить эти изменения во всеоружии и минимизировать дискомфорт.
Коротко: главное о дне
- Геомагнитная обстановка: днем стабильна, к вечеру рост активности до 4 баллов.
- Вероятность магнитной бури 31 мая составляет 16%.
- Атмосферное давление в Москве и Санкт-Петербурге держится в пределах нормы.
- Метеочувствительным людям рекомендуется ограничить нагрузки вечером 31 мая.
Геомагнитный прогноз на 31 мая 2026 года
День начнется под знаком стабильности: индекс Kp будет варьироваться от 1,5 до 3,5 балла. Однако расслабляться не стоит — ближе к вечеру, в промежутке с 20:00 до 00:00, прогнозируется переход магнитосферы в возбужденное состояние (4 балла). В этот период у чувствительных людей возможны головные боли, легкое головокружение и общая слабость. Ученые оценивают вероятность полноценной бури как невысокую, но «оранжевый» уровень требует внимания к своему самочувствию.
Что можно делать в этот день
Для поддержания организма в тонусе в течение последнего дня весны следуйте простым рекомендациям:
- Старайтесь придерживаться привычного ритма жизни, избегая резких смен деятельности.
- Вечер 31 мая лучше провести в спокойной обстановке: чтение книги или отдых станут лучшим выбором.
- Поддерживайте водный баланс, так как это помогает сосудам легче переносить любые внешние колебания.
- Совершайте спокойные прогулки на свежем воздухе до начала вечернего периода активности.
Что нельзя делать 31 мая
Вопросы о том, что нельзя делать в периоды геомагнитных возмущений, важны для сохранения здоровья:
- Категорически запрещено прерывать или менять график приема лекарств, назначенных врачом.
- Не стоит планировать на вечер 31 мая интенсивные тренировки или тяжелую физическую работу.
- Запрещено игнорировать сигналы своего тела: при появлении тошноты или резкого головокружения не терпите, а прилягте отдохнуть.
- Избегайте перенапряжения нервной системы — в «оранжевые» часы лучше минимизировать стрессовые факторы.
Как сохранить здоровье при переменах давления
Хорошая новость заключается в том, что атмосферное давление 31 мая в Москве (744–746 мм рт. ст.) и Санкт-Петербурге (757–760 мм рт. ст.) находится в пределах физиологической нормы. Это означает, что основной нагрузкой на организм сегодня станут именно геомагнитные колебания, а не барометрические скачки. Врачи советуют не паниковать: прогнозы — это лишь ориентир для снижения нагрузки, а не повод для страха.
Прогноз на начало июня
Первый день лета, 1 июня, также может пройти под знаком возбужденной магнитосферы. В начале июня эксперты выделяют несколько ключевых дат, требующих внимания: 4 июня (возбужденная магнитосфера) и, что особенно важно, 11 и 12 июня, когда прогнозируются наиболее интенсивные возмущения (до 5–6 баллов). Рекомендуем следить за обновлениями данных, так как ситуация на Солнце меняется динамично.