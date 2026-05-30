Избили до комы и обобрали до нитки: СК экстренно возбудил дело о покушении на убийство бойца СВО

Следственный комитет возбудил уголовное дело после жестокого нападения на участника спецоперации в Самарской области. Мужчину избили и ограбили, он несколько суток провел в бессознательном состоянии.

Реакция Следственного комитета и возбуждение дела

В Самарской области правоохранительные органы оперативно отреагировали на резонансное преступление, совершенное в отношении военнослужащего. Региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту жестокого нападения на участника специальной военной операции.

Действия злоумышленников, которые не только нанесли тяжелые травмы мужчине, но и похитили его имущество, квалифицированы по серьезной статье Уголовного кодекса. «Следственными органами СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — официально сообщили в ведомстве.

Контроль со стороны центрального аппарата

Ход расследования инцидента практически сразу был вынесен на федеральный уровень. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично заинтересовался деталями происшествия и поручил руководителю самарского следственного управления представить подробный доклад о первоначальных результатах следственных действий и установленных обстоятельствах совершения преступления.

В центральном аппарате СК РФ также подчеркнули особую тяжесть последствий нападения: в результате группового избиения пострадавший боец СВО получил серьезнейшие повреждения и в течение нескольких суток находился в больнице в коме, пребывая в стабильно бессознательном состоянии. В настоящее время следователи ведут поиск всех лиц, причастных к совершению данного преступления.