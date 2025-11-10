Раскрыто, почему елочные игрушки в Подмосковье выросли в цене уже в ноябре

Подмосковные производители елочных игрушек подтвердили значительный рост цен на свою продукцию в преддверии новогоднего сезона. Подробности об предложениях и стоимости выяснил REGIONS .

Стоимость украшений увеличилась в среднем на 10-15%, а для премиальных изделий ручной работы — до 20%. По словам руководителя отдела продаж фабрики «Коломеев» Марианны Острягиной, основными причинами стали общая инфляция и сложная экономическая ситуация в стране, вынуждающая производителей пересматривать ценовую политику.

На павловопосадской фабрике «Иней», специализирующейся на эксклюзивных стеклянных украшениях ручной работы, подорожание составило 100-300 рублей за изделие. Как пояснили на предприятии, критически выросла стоимость сырья — специальных лаков для покрытия и глиттера для росписи шаров. Добавились логистические сложности с доставкой материалов и увеличение тарифов на коммунальные услуги. Особенность производства «Инея» — ограниченные тиражи не более 500 экземпляров каждого дизайна — также влияет на конечную стоимость.

Маркетолог Анна Асадова подтверждает, что подорожание закономерно и обусловлено комплексом факторов. Помимо роста затрат на сырье и логистику, серьезное влияние оказало ослабление рубля — многие элементы декора по-прежнему закупаются за рубежом. Особенно заметен дефицит квалифицированных мастеров ручной работы, чей труд составляет значительную часть себестоимости эксклюзивных украшений. Потребительский тренд сместился в сторону качественных изделий из стекла, текстиля и дерева, которые воспринимаются как символ семейного уюта и стабильности.

Покупатели уже ощутили изменения. Жительница Павловского Посада Алла Семахина, ежегодно приобретающая игрушки «Инея», отмечает, что минимальная цена шарика выросла с 400 до 500-700 рублей. Эксперты советуют не откладывать покупки на последние недели декабря — традиционный «праздничный коэффициент» может добавить к текущим ценам еще 10-15%. Для экономии бюджета стоит обратить внимание на менее сложные в производстве модели и совершать покупки в ноябре, когда ассортимент максимален, а предпраздничные наценки еще не вступили в силу.

