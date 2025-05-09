Почетными гостями на параде Победы на Красной площади станут подольские ветераны

В администрации отметили, что почетными гостями парада стали житель блокадного Ленинграда Наталья Борисовна Пушкина и участницы Великой Отечественной войны Розалия Яковлевна Коваль и Мария Михайловна Рохлина. Женщины, будучи в годы войны юными девушками, нашли в себе силы и прошли все испытания тяжелого для страны времени. Их мужество и стойкость останутся в памяти потомков, которые с благодарностью относятся к ветеранам.

«На своих хрупких плечах они вынесли все тяготы военного времени, но их боевой дух не был сломлен», — отметили в администрации.

В администрации опубликовали видео провожания жительниц округа на парад. Их доставят на маршрутке. Сотрудники автоинспекции поздравили ветеранов и поблагодарили за стойкость. На параде в столице будут присутствовать ветераны из разных регионов РФ. Они, как и подольские ветераны, станут главными гостями торжественного мероприятия. Президент РФ Владимир Путин и граждане страны поздравят их с великим праздником.

Ранее сообщалось, что парад, посвященный 80-летию Великой Победы, начался на Камчатке.