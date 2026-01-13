Почти 4 млн раз: какой пикантный запрос лидировал в новогодние праздники в Кузбассе

Эффективные диеты после новогодних праздников, рецепты салатов и эротические видео — такие запросы, согласно данным сервиса «Яндекс.Wordstat», чаще всего вводили в период длительных выходных жители Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Первое место занимает запрос на порно.

По информации издания, наиболее активно жители региона искали видео эротического содержания в период с 22 по 28 декабря. В категории 18+ за данный период обнаружено 913 850 запросов. Пиком активности также стал другой временной промежуток — 29 декабря – 4 января. Количество запросов достигло 886 770.

«Картина интересов в топе удивляет не разнообразием, а настоящим энциклопедическим размахом», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, сексуальные предпочтения жителей региона разнообразные. В запросах встречаются такие слова, как «русское», «домашнее», «зрелые», «студентки», «с разговорами», «друзья». Некоторым пользователям важен внешний вид актеров, в частности их телосложение. 93 997 запросов связано с намерением найти эротику, а не порно.

По информации издания, некоторые пользователи дублировали запросы в своих соцсетях и телеграм-каналах. За период новогодних праздников просто «порно» запрашивали почти 4 млн раз.

Ранее сообщалось, что россиянка обнаружила свое лицо на обложках эротических книг спустя 10 лет после бесплатной фотосессии.