«Подходить нужно с умом»: «новорожденных моржей» искупали в реке Коломенке

Погружение россиянина в воды реки Коломенки стало официальным посвящением — обрядом, к которому он готовился, вступив в сообщество годом ранее. Опытные закаленные пловцы, которых в клубе называют старожилами, с теплотой встречают таких новобранцев, окрестив их «новорожденными моржами».

В нынешнем сезоне их ряды пополнили сразу четыре человека, каждый из которых делает первые шаги под чутким присмотром наставников. Основатель и главный идеолог коломенского клуба Сергей Поруков, практикующий зимнее плавание почти семь лет, видит в этом не экстремальное хобби, а философию осознанного здоровья и ключ к активному долголетию.

«Это оздоровление, заряд бодрости и реальное укрепление организма. У людей со временем исчезают хронические проблемы, повышается общий тонус. Но главное — ко всему нужно подходить с умом. Нужна постепенная подготовка: сначала холодный душ дома, затем купель осенью и только потом зимняя ледяная прорубь», — говорит Сергей.

В Коломне активно действует клуб любителей зимнего плавания, объединяющий порядка 40 энтузиастов закаливания. Его наиболее активные члены каждую субботу и воскресенье встречаются у Михайловской набережной, где традиционно совершают заплывы в ледяных водах реки Коломенки.

