В четверг, 26 ноября, мастера обувного дела отмечают профессиональный праздник. Для Подмосковья это не просто дата в календаре: именно на территории региона сконцентрировано наибольшее в стране количество предприятий, выпускающих обувь. Миллионы пар ежегодно сходят с местных конвейеров, а здешние марки хорошо известны далеко за границами России, сообщил REGIONS.

Старейшиной отрасли по праву считается Егорьевская обувная фабрика, недавно встретившая 90-летний юбилей. Производство здесь не прекращалось никогда — ни в годы войны, ни в тяжелые девяностые. Судьбоносным стал 1996-й: сотрудничество с итальянской IGI открыло доступ к современному оборудованию и технологиям. Пять лет спустя на рынке появился «Котофей» — бренд, который сегодня узнает каждый родитель дошкольника. Сегодня «Егорьевск-обувь» располагает четырьмя площадками, а итог 2025 года — 2,1 млн реализованных пар и ₽5,3 млрд выручки.

Секрет «Котофея» — в научном подходе к колодке: ее разрабатывали вместе с учеными Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина, чтобы каждая модель повторяла анатомию детской стопы. Собственная лаборатория проверяет обувь на водонепроницаемость и устойчивость подошвы на льду — установок такого уровня, по утверждению главного инженера Ильи Захарова, в стране больше не найти. География экспорта широка: от Беларуси и Казахстана до Великобритании, Германии и Канады.

Не менее заметен на рынке Ralf Ringer — крупнейший отечественный производитель классической обуви. Его мощности размещены в Зарайске и Талдоме. Зарайское предприятие существует с 1858 года, когда его основал прусский подданный Август Редерс. В 2006-м оно вошло в структуру бренда. Талдомскую фабрику, оказавшуюся на грани закрытия, компания также вернула к жизни. Себя здесь называют «российским брендом с английским именем»: в день выпускается до 3 тыс. пар, над каждой работают минимум 40 специалистов, а швей нередко обучают с нуля.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Рада Дешина ]

Обувное производство в Подмосковье не ограничивается флагманами. Клин представлен маркой MARAX с ее кедами «как в детстве», а соседний «Паритет» ежедневно поставляет 6 тыс. пар зимних берцев для силовых ведомств и нефтегаза, параллельно достраивая цех обработки кожи. В Дрезне «СТЕП» обеспечивает обувью и спецодеждой предприятия, в Дмитрове «ПрофОбувь» льет рабочую обувь на немецких агрегатах Desma для железнодорожников и коммунальщиков, а в Наро-Фоминске с 2025 года работает VERT. Подмосковье удерживает первенство в стране по плотности таких производств, а маркировка «Честный знак» только упрочила позиции добросовестных фабрик.

Потребительский спрос также на высоте: за восемь месяцев 2025 года россияне оставили в обувных магазинах ₽564 млрд, что на 29% превышает показатель годом ранее. В 2026-м впервые основная часть оборота отрасли пришлась на онлайн. Регион и тут среди передовиков — лидер по количеству торговых точек и второй по розничному объему. Легпром пять лет подряд прибавляет примерно по 20% ежегодно, а выпуск кожи и изделий из нее в Подмосковье за первое полугодие 2026 года подскочил на 56,4%, что стало лучшим результатом среди обрабатывающих отраслей, констатировал замглавы Минпромторга России Иван Куликов.

«Легкая промышленность ежегодно демонстрирует рост на 20% уже в течение последних пяти лет. В прошлом году объем производства вырос на 25,3% и составил ₽1,128 трлн», — отметил замглавы Минпромторга России Иван Куликов.

Финансовую опору обеспечивают и региональные механизмы: за десять месяцев 2026 года областной Фонд развития промышленности предоставил бизнесу ₽1,3 млрд займов по льготной ставке от 0,5% до 5% годовых, а федеральный фонд добавил еще ₽3,7 млрд. По словам министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой, такие программы дают возможность обновлять производство и наращивать мощности.

«Программа позволяет бизнесу получать финансирование на выгодных условиях, модернизировать действующие производства, приобретать оборудование и расширять мощности. Особенно востребована такая поддержка у промышленных предприятий, которые реализуют проекты по развитию и технологическому обновлению», — отмечает заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Сегодня обувное дело в Подмосковье — это уже не ручной промысел, а высокотехнологичная индустрия. На смену традиционным сапожникам пришли операторы современного оборудования, конструкторы колодок и специалисты по экспорту.