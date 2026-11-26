Куда деть отжившую свой век технику, чтобы она не десятилетиями пылилась в углу квартиры и не попала в обычный контейнер? Подмосковье предлагает несколько путей решения этой задачи: бункеры для крупногабаритных отходов, площадки «Мегабак», экопункты, а также временные акции по приему электроники. О том, как организован этот процесс и какие возможности доступны жителям, редакции REGIONS рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Расставаться с крупногабаритной техникой правильно — задача, с которой сталкиваются многие жители Подмосковья. Для ее решения в регионе обустроены специальные бункеры для крупногабаритных отходов (КГО), которые размещают на контейнерных площадках. Вместо бункера может быть выделена отдельная огороженная территория. Как правило, такие точки сбора обслуживают несколько домов или дворов и располагаются в шаговой доступности от места проживания.

«В таком бункере можно оставить мебель, бытовую технику и другие виды отходов, габариты которых превышают 50 см по любой стороне», — пояснили в министерстве.

Отдельное направление — прием электроники. В области регулярно проводятся акции по ее сбору и открываются временные пункты. Ключевым проектом здесь выступает экологическая программа «Школа утилизации: электроника», реализуемая Фондом рационального природопользования при поддержке Министерства имущественных отношений Подмосковья. Сведения о датах, адресах и условиях участия можно найти на сайте фонда, в региональных СМИ, образовательных учреждениях, муниципальных каналах и чатах, а также на экологических порталах области.

Еще один путь — обратиться в магазины электроники. Многие торговые сети принимают мелкие устройства и гаджеты прямо в своих пунктах, а иногда и крупную бытовую технику. Конкретные условия определяются политикой сети. Периодически магазины устраивают акции трейд-ин, позволяющие обменять старое устройство на скидку при покупке нового. Правда, здесь могут действовать ограничения по бренду, состоянию прибора и его комплектности, а размер скидки зависит от параметров конкретной акции.

Существенную роль играют площадки «Мегабак». По данным ведомства, здесь нет ограничений ни по габаритам, ни по состоянию техники. Предварительная запись или согласование сдачи крупного оборудования с оператором не требуется — привезти отходы можно в рабочее время площадки. Альтернатива «Мегабаку» — экопункты компаний ECOVAP и АО «Петромакс», а также услуги экотакси. Адреса пунктов приема и условия работы экотакси опубликованы на сайтах ECOVAP и «Петромакс».

«В рамках площадок „Мегабак“ жители Московской области сдали 7 188 м³ электронной техники на утилизацию», — отметили в министерстве.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Наталья Бычкова ]

Контроль за утилизацией в рамках программы «Школа утилизации: электроника» возложен на координаторов. В ходе акций они проверяют, что участники действительно сдают технику, а не используют пункты приема для складирования вещей.

Перед вывозом оборудование могут осматривать специалисты, чтобы подтвердить его неисправность и невозможность восстановления. После передачи техники участнику выдают акт приема-передачи. Примерно через 30 дней оформляют итоговый акт утилизации — документ, подтверждающий прохождение отходами этапов сбора и переработки.

На площадки для раздельного сбора отходов жители могут привезти не только старую бытовую технику и электронные приборы, но и автомобильные шины. Такие вещи нельзя просто выбрасывать в обычные мусорные контейнеры или оставлять на стихийных свалках — для них предусмотрены специальные способы сбора и утилизации.

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