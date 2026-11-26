В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в ночь на 26 ноября было сыграно 14 матчей. Портал «Подмосковье сегодня» рассказывает, как отметились в этих играх российские хоккеисты.

Главный матч игрового дня

В центральном поединке игрового дня встретились «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Каролина Харрикейнз», одни из сильнейших команд Восточной конференции. Как и ожидалось, поединок получился упорным.

«Тампа» открыла счет в начале второго периода, когда Энтони Сирелли реализовал большинство. Никита Кучеров записал в этой атаке на свой счет ассист. Решающими стали две минуты в третьем периоде, когда Эрик Робинсон и Джейкоб Слэвин пробили Андрея Василевского. Еще одну шайбу Джексон Блэйк забросил в концовке матча в пустые ворота — 3:1, победа «Каролины».

Фото: [ ХК «Каролина Харрикейнз» ]

Василевский, несмотря на поражение, был признан второй звездой матча, на его счету 27 отраженных бросков из 29. Первой звездой назвали коллегу россиянина из «Каролины» Брэндона Басси — 32 сэйва из 33.

Возвращение Малкина не помогло «Питтсбургу»

«Питтсбург Пингвинз» принимали «Калгари Флеймз» и уступили 3:6, несмотря на то, что в строй после травмы вернулся Евгений Малкин. При этом 40-летний россиянин сделал для победы, все от него зависящее. На его счету гол и результативная передача. Всего у Малкина 20 (7+13) очков в 20 матчах сезона.

Малкин вышел на чистое 19-е место в истории НХЛ по набранным очкам. Форвард набрал 1427 (540+887) очков в 1289 матчах в регулярках. Теперь россиянин может посягнуть на результат Теему Селянне, у которого 1457 очков.

В составе «Калгари» было четверо россиян, но отличился только один из них, причем самый неожиданный. Максим Цыплаков, не всегда попадающий в состав, выбил 1+1.

Капризов оборвал рекордную серию

Фото: [ ХК «Миннесота Уайлд» ]

«Миннесота Уайлд» на своей площадке уступила «Юта Маммот» — 3:4. В этом матче результативные баллы набрали пять россиян, при этом не отличился тот, от кого это скорее всего можно было ожидать — второй номер в бомбардирской гонке Кирилл Капризов.

Прервалась серия из 15 матчей подряд с набранными очками — рекордная для Капризова и вообще для всей «Миннесоты». Начиная с 25 октября, россиянин набрал в этих матчах 32 (8+24) очка.

Защитник «Юты» Дмитрий Симашев забросил свою шестую шайбу в сезоне, ассистировал ему Даниил Бут. По ассисту записали на свой счет защитник «Мамонтов» Михаил Сергачев и форварды «Дикарей» Яков Тренин и Данила Юров.

Канцеров вернул лидерство в гонке бомбардиров-новичков

Фото: [ ХК «Чикаго Блэкхокс» ]

«Чикаго Блэкхокс» обыграли «Сиэтл Кракен» (3:1), а Роман Канцеров был назван первой звездой матча.

22-летний нападающий забросил две шайбы, включая победную. Первый гол Канцеров оформил в большинстве, второй — отправив шайбу верхом через всю площадку в пустые ворота.

Канцеров вернул себе лидерство в гонке бомбардиров-новичков. На счету россиянина 20 (15+5) очков в 25 матчах. Он на один балл опередил Тревора Коннелли из «Вегас Голден Найтс». А по забитым голам у форварда «Чикаго» отрыв среди новичков достиг уже шести шайб, от того же Коннелли.

В последних трех матчах на счету Канцерова шесть заброшенных шайб, а «Ястребы» одержали победы во всех этих трех играх.

Другие результативные действия россиян

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не может забить уже в 17-й игре подряд. Не случилось это и в матче, где его команда семь раз поразила ворота соперника — 7:3 с «Филадельфия Флайерз». Зато вызванный из АХЛ Иван Мирошнчиенко оформил 1+1.

Второй заброшенной шайбой в сезоне отметился защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков, размочив счет в матче с «Баффало Сейбрз» (1:5).

Защитник «Оттава Сенаторз» Артем Зуб сделал две результативные передачи, по одному ассисту у Артемия Грицюка («Нью-Джерси Дэвилз») и Павла Минтюкова («Анахайм Дакс»).