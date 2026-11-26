Социальный фонд России анонсировал досрочную выплату январских пенсий. Порядка 13,6 млн пенсионеров, получающих выплаты на карту, смогут рассчитывать на зачисление средств уже 29–30 декабря — на несколько дней раньше привычного срока, сообщает ТАСС .

Для граждан, которым пенсии доставляет «Почта России», график останется прежним: почтальоны принесут выплаты в период со 2 по 25 января в соответствии с режимом работы местных отделений. Мера охватывает все категории пенсионных начислений — в том числе страховые, социальные, накопительные, а также пенсии по старости и по инвалидности.

В Соцфонде подчеркнули, что перечисление средств произойдет в автоматическом режиме, дополнительных заявлений от получателей не требуется.

Ранее сообщалось о том, что пенсионерам старше 80 лет удвоят фиксированную выплату.