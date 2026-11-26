Громкое дело пятилетней давности снова оказалось в фокусе внимания: издание Inkazan вернулось к истории бывшей студенки из Казани, сопоставило ее слова, часть документов и официальную хронологию. Речь — о заявлении девушки на врача, которое в 2021 году дошло до возбуждения уголовного дела, а затем было закрыто из‑за отсутствия события преступления. При этом в 2026 году в материалах всплыли новые акценты — в том числе неучтенная ранее судимость врача и претензии к работе следствия, сообщил inkazan.ru.

С чего все началось. По словам девушки, в июне 2021 года, во время практики в хирургической клинике, врач предложил подвезти ее домой, но поездка закончилась в лесном массиве у поселка Боровое Матюшино. Именно там, как утверждает девушка, и произошли события, из‑за которых она обратилась в правоохранительные органы. Важно: эти сведения — ее показания; окончательного судебного решения по сути обвинений нет.

Скорость закрытия. Уголовное дело завели 21 июня 2021 года по ч. 1 ст. 131 УК РФ, причем изначально в отношении неустановленного лица. Уже в сентябре того же года расследование прекратили — основанием стало отсутствие события преступления. Внутренний контроль СК тогда счел решение обоснованным.

«В документах прокуратуры, с которыми ознакомился Inkazan, перечислены недостатки первоначального расследования. В частности, следствие не дало оценки действиям, которые могли содержать признаки насильственных действий сексуального характера, не допросило знакомого, которому Алина, по ее словам, рассказала о случившемся в тот же день, и врачей, осматривавших девушку. Также, согласно постановлению, следствие не изучило должным образом изъятые на месте происшествия и у Нурмухаметовой предметы, не назначило обвиняемому комплексную психолого-психиатрическую экспертизу и не учло его прежнюю судимость», — отмечено в статье Inkazan.

Новые доводы. Спустя годы девушка подробно рассказала о ситуации публично: в мае 2026 года она выпустила видеообращение и серию публикаций. Среди ее утверждений — попытки врача повлиять на ее решение (в том числе через предложения денег) и давление со стороны следователя. В объяснении для прокуратуры от 11 июня 2026 года девушка заявила, что ей фактически продиктовали текст заявления о согласии с прекращением дела. По ее словам, она находилась в стрессовом состоянии и плакала, но в итоге подписала документ.

«Сейчас [дело продвигается] ужасно, дали следователя, который не заинтересован делом, игнорирует мои звонки. Сказал, что очная ставка будет на этой неделе, но сам не отвечает. На суде даже не представился», — сообщила Inkazan девушка.

Судимость, которую не учли. Отдельный узел истории — приговор 2011 года в отношении кардиохирурга (1968 г. р.), которого признали виновным в изнасилованиях и насильственных действиях сексуального характера и приговорили к девяти годам колонии. Преступления датированы 2007–2010 годами. Прокуратура в постановлении от 9 июня 2026 года прямо указала, что этот факт не был должным образом учтен при первоначальном расследовании дела. Inkazan допускает, что речь может идти о человеке с одинаковой фамилией, именем, отчеством и датой рождения.

Сопутствующие проверки. В публикациях Inkazan также упоминалась возможная связь врача с влиятельным родственником — бывшим главой Федерации профсоюзов Татарстана (тесть врача). По данным издания, после выхода материала прокуратура республики сообщила о проверке этих сведений.

Претензии к университету. Еще один пласт претензий касается университета. По мнению девушки, вуз не обеспечил безопасные условия для прохождения практики и не оказал ей поддержки после инцидента.

Текущее состояние. По данным на ноябрь 2026 года, по делу назначен новый следователь, однако потерпевшая отмечает, что наладить с ним контакт пока не удалось.

Ранее сообщалось, что Жерара Депардье и Мишеля Уэльбека подозревают в групповом насилии на съемках фильма «Спа».