Самолет, на котором находились футболисты «Бешикташа», не смог приземлиться в аэропорту Батуми из-за неблагоприятных погодных условий. Кроме того, как пишет TRT Spor, в борт во время полета ударила молния. Никто из пассажиров не пострадал.

Самолет совершил вынужденную посадку в Ризе. В Батуми футболисты будут добираться на автобусе. «Бешикташ» отправился на матч Лиги Европы с «Хапоэлем» из Беер-Шэвы. Вообще-то, это домашняя игра для турецкого клуба, но в Турции запрещено проводить матчи с израильскими командами на территории страны, поэтому встречу перенесли на нейтральное поле.

«Бешикташ» занимает восьмое место в общем этапе Лиги Европы. У команды семь очков после четырех матчей. «Бейтар» набрал лишь один балл и находится на 33-й строчке.

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