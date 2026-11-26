«Локомотив» досрочно вылетел из турнира, но в последнем туре могли хотя бы частично реабилитироваться перед болельщиками. Железнодорожники принимали «Ростов», который гарантировал себе первое место в группе D и выставил на игру практически резервный состав. Правда, и «Локомотив» оставил в запасе большинство игроков основы.

В итоге «Ростов» добился победы со счетом 2:0 благодаря голам Имрана Азнаурова и Кирилла Чебуракова. Таким образом, «Локомотив» проиграл все матчи группового этапа. Железнодорожники набрали три очка за ничьи в основное время (дважды с «Акроном», один раз с ЦСКА), но эти матчи они проигрывали в серии пенальти.

«Локомотив» в начале ноября расстался с главным тренером Михаилом Галактионовым. Временно на эту должность был назначен Сергей Овчинников. Под его руководством «Локо» выиграл матч чемпионата у «Родины» (1:0), хотя игроки команды признавали, что им повезло.