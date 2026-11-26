Покупки из‑за границы в онлайне скоро перестанут быть выгодной лазейкой. С 1 января 2027 года на товары, которые физлица заказывают у иностранных продавцов вне ЕАЭС, начнут начислять НДС — сразу 22 %. И это, как считают эксперта, ударит даже по тем посылкам, что сейчас попадают в беспошлинный коридор: старый аргумент «я укладываюсь в лимит» больше не сработает, сообщил rosbalt.ru.

Рынок трансграничной торговли в России крупный: за первые девять месяцев 2026 года россияне потратили на такие заказы ₽374,3 млрд. Главный козырь зарубежных площадок — цена: товары там в среднем на 15–30 % дешевле российских, а в отдельных случаях разрыв доходит до 50 %. Именно эта скидка и была главным магнитом для покупателей.

«Из-за рубежа часто заказывают одежду и обувь, смартфоны, компьютеры и комплектующие, косметику и парфюмерию. По сумме покупок лидирует цифровая и бытовая техника. В 2025 году на нее пришлось 24% трансграничных расходов, на мебель и товары для дома — 19,8%, на одежду и обувь — 15,4%», — сообщил директор Центра проектной деятельности и коммуникационных технологий РГГУ, научный руководитель АНО «Национальный центр платформенной экономики» Михаил Болдырев.

После введения налога арифметика резко поменяется. На одинаковых товарах разница станет особенно заметной: человек увидит две цены рядом и быстро поймет, сколько «съедает» новый сбор. Простой выбор превратится в расчет: сэкономить тысячу рублей, но ждать доставку, или доплатить и получить вещь быстрее. Чтобы выгода от зарубежного заказа сохранилась даже с учетом НДС, цена за границей должна быть примерно на 18 % ниже российской. Если разрыв меньше — экономия исчезает.

«Допустим, продавец с российского склада предлагает наушники за 12 тыс. рублей, а с доставкой из Китая они обходятся в 10 тыс. рублей. При одинаковой стоимости доставки и полном переносе НДС 22% на покупателя зарубежное предложение подорожает до 12,2 тыс. рублей. Прежнее преимущество исчезнет. Но если до начисления налога зарубежная цена составляла 9 тыс. рублей, то после его включения покупка обойдется в 10 980 рублей», — сообщил старший преподаватель кафедры финансового и инвестиционного менеджмента факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ Александр Кудряшов.

При этом полного исчезновения ценового преимущества ждать не стоит. У иностранных продавцов есть свои скрытые плюсы: комиссии маркетплейсов для них ниже, не нужно тратиться на хранение на российских складах, а еще они не несут расходов на обязательную маркировку и сертификацию ряда товаров. Эти факторы частично компенсируют новый налог, так что какая‑то доля прежней выгоды останется — но прежней «гарантированной» экономии уже не будет.

«В отдельных случаях маркетплейсы могут компенсировать часть подорожания за счет собственных скидок, а продавцы — снизить маржу ради сохранения конкурентоспособности. Но в целом я ожидаю роста цен, близкого к ставке налога в 22%», — полагает Михаил Болдырев.

Ранее юрист Фурин рассказал, что разница в ценах в онлайн-магазинах не является незаконной.