Держать в домашней аптечке «запас» антибиотиков и доставать их при первых признаках простуды — привычка, которая кажется практичной, но на деле несет серьезные риски. Об этом рассказала челябинский врач Ольга Агеева: бесконтрольный прием таких препаратов способен не просто не помочь, а сделать будущие инфекции опаснее, сообщил kursdela.biz.

По мнению медика, распространенное заблуждение — считать, что одинаковые симптомы означают одну и ту же болезнь и, соответственно, одно и то же лечение. На деле температура, кашель и боль в горле — неспецифические признаки: они сопровождают множество разных состояний, в том числе вирусные и бактериальные инфекции. Точно определить причину может только специалист, поэтому опираться на прошлый опыт или советы знакомых нельзя.

«Любой антибиотик — это в первую очередь рецептурный препарат и назначить его может только врач. Самолечение и „самоназначение“ антибиотиков опасно для здоровья», — отметила Ольга Агеева, главный врач ГБУЗ «Челябинский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики».

Важно помнить о принципиальной разнице в природе возбудителей, считает специалист. Антибиотики воздействуют исключительно на бактерии. Вирусы, которые вызывают грипп и большинство острых респираторных инфекций, к ним нечувствительны. Прием антибактериального препарата при вирусной инфекции не ускорит выздоровление, зато способен спровоцировать нежелательные реакции: от расстройства пищеварения и тошноты до кожных высыпаний.

По мнению эксперта, отдельная опасность — формирование устойчивости у бактерий. Каждый случай приема антибиотика без показаний дает микроорганизмам шанс выжить и передать эту способность потомству. В результате появляются штаммы, которые хуже поддаются лечению стандартными препаратами. Проблема выходит за рамки одного человека: такие устойчивые бактерии могут передаваться окружающим, повышая риски для общества в целом.

«И в следующий раз тот же препарат может не сработать. Поэтому в настоящее время очень насущной является такая проблема как „антибиотикорезистентность“, когда болезнетворные микроорганизмы становятся невосприимчивы к действию лекарственных препаратов. И ранее излечимая болезнь теперь может потребовать длительного курса дорогостоящих лекарств или вообще стать неизлечимой», — пояснила Агеева.

Даже если лекарство когда‑то помогло лично вам, это не делает его универсальным решением. Препараты подбирают индивидуально, с учетом типа инфекции, состояния пациента и других факторов. Повторное использование старой схемы лечения или прием средств, назначенных другому человеку, может не только не дать эффекта, но и навредить, считает эксперт.

«Подбор, схема приема препарата, то есть его доза, кратность и длительность приема, рассчитывается так, чтобы в крови поддерживалась нужная концентрация лекарства: достаточно высокая для борьбы с возбудителем, но не токсичная для организма. Самостоятельное изменение схемы нарушает этот баланс», — подчеркнула Агеева.

Ранее сообщалось, что бактериофаги могут уничтожать устойчивые к антибиотикам бактерии.

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