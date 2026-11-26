В ночь на 26 ноября 2026 года российские регионы подверглись атакам беспилотников Вооруженных Сил Украины. Наиболее интенсивный налет зафиксирован в Ставропольском крае, где силы ПВО отражали массированную атаку на промышленную зону Невинномысска. В Белгородской области пострадали два мирных жителя, в Донецкой Народной Республике ранения получили шесть человек. В Ростовской области более 50 БПЛА уничтожены над Таганрогом. Режимы беспилотной и ракетной опасности действовали в Воронежской, Тульской, Пензенской областях, Краснодарском крае, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

Ставропольский край: налет на промзону Невинномысска

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что силы ПВО отражают налет вражеских беспилотников, направленный на промышленную зону Невинномысска. По его словам, есть сбитые аппараты. Режим беспилотной опасности действовал на всей территории региона. Губернатор призвал жителей не приближаться к обломкам дронов и предупредил об ответственности за съемку мест падения БПЛА и работы ПВО.

Белгородская область: двое пострадавших, пожары на предприятиях

Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что в селе Гора-Подол Грайворонского округа женщина получила осколочные ранения ног и руки в результате удара дрона по частному дому. Ее доставили в Грайворонскую ЦРБ, где оказывается медицинская помощь. В поселке Октябрьский Белгородского округа мужчина получил акубаротравму после атаки беспилотника на легковой автомобиль, он самостоятельно обратился в городскую больницу № 2 Белгорода.

Также в селе Почаево атака FPV-дрона привела к возгоранию кровли предприятия. В Грайвороне частный дом загорелся после атаки FPV-дронов. В Валуйках из-за детонации БПЛА загорелся коммерческий объект.

Донецкая Народная Республика: шесть раненых мирных жителей

Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР сообщило, что в результате атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ пострадали шесть мирных жителей. В селе Красногоровка городского округа Донецк ранен мужчина 1981 года рождения. В поселке Великая Новоселка Великоновоселковского муниципального округа ранен мужчина 1973 года рождения. На автодороге Енакиево — Углегорск пострадал мужчина 1961 года рождения после атаки на бензовоз. На автодороге Дебальцево — Светлодарск ранены дорожные рабочие 2002, 1992 и 1977 годов рождения.

Ростовская область: более 50 БПЛА уничтожены над Таганрогом

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более 50 БПЛА были уничтожены в Таганроге, Азовском районе и других муниципалитетах. Силы ПВО отражали атаку украинских беспилотников на Таганрог. Утром в регионе объявлен отбой беспилотной опасности. Информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется.

Тульская область: один сбитый БПЛА, опасность миновала

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в мессенджере MAX, что в период беспилотной опасности подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен один украинский беспилотник. Пострадавших в результате воздушной атаки нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. К утру 26 ноября угроза миновала.

Воронежская область: режим опасности, сирены в Борисоглебске

Вечером 25 ноября режим опасности атаки БПЛА был введен на всей территории Воронежской области. В Борисоглебске и ряде других районов включались сирены. В ночные часы мониторинговые каналы фиксировали пролет групп дронов через Белгородскую и Воронежскую области в сторону Поволжья. Официальной информации о сбитых беспилотниках или последствиях на земле именно за ночь на 26 ноября в проверенных источниках не опубликовано.

Пензенская область: беспилотная и ракетная опасность

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в ночь на 26 ноября в регионе объявили беспилотную опасность. Также в Пензенской области вводился режим ракетной опасности, который длился 49 минут. Режим «Беспилотная опасность» продолжал действовать. В аэропортах ряда городов Поволжья сохранялись ограничения на прием и выпуск воздушных судов. О сбитых дронах и последствиях официально не сообщалось.

Краснодарский край: сирены в Краснодаре и Крымском районе

В ночь на 26 ноября в Краснодаре сработала система оповещения «Внимание всем» на фоне отражения атаки беспилотников. Силы ПВО отражали атаку БПЛА, в городе была объявлена беспилотная опасность. Также беспилотная опасность объявлялась ночью в Крымском и Туапсинском районах края. Официальной информации о сбитых дронах и последствиях не поступало.

Северная Осетия и Кабардино-Балкария: режим опасности и план «Ковер»

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что на территории республики введен режим беспилотной опасности. В аэропорту Владикавказа и в Моздоке введен план «Ковер». Возможно замедление работы мобильной связи и интернета. О сбитых дронах и последствиях не сообщалось.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков также объявил на территории республики беспилотную опасность. О последствиях официально не сообщалось.

Брянская и Курская области: ракетная и беспилотная опасность

Ранним утром 26 ноября в Брянской области объявлялась ракетная опасность, резко осложнилась обстановка в воздушном пространстве. Официальной информации о сбитых БПЛА или последствиях за ночь на 26 ноября от губернатора не публиковалось.

В Курской области в ночь на 26 ноября сохранялась беспилотная опасность. За предыдущие сутки (с 9:00 24 ноября до 9:00 25 ноября) над регионом были сбиты 76 беспилотников, сообщил губернатор Александр Хинштейн. О новых сбитиях или последствиях именно за ночь на 26 ноября в проверенных источниках не сообщалось.

Ограничения в аэропортах

Росавиация на фоне беспилотной и ракетной опасности вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Поволжья и юга России. В частности, режим «Ковер» действовал в аэропортах Владикавказа и Моздока. Ограничения также сохранялись в ряде аэропортов Поволжья.