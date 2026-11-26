В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» разгромили «Филадельфия Флайерз» со счетом 7:3. Капитан «Столичных» Александр Овечкин завершил игру без набранных очков.

Овечкин продлил свою антирекордную серию без заброшенных шайб до17 игр. 41-летний форвард нанес один бросок, совершил один силовой прием за 13:14 игрового времени и завершил встречу с показателем полезности «плюс 1». Всего в активе Овечкина 7 (1+6) очков в 22 матчах сезона.

Зато в составе «Вашингтона» отметился вызванный из АХЛ Иван Мирошниченко. Нападающий записал на свой счет гол и результативную передачу. Также у россиянина оказался лучший показатель полезности в команде «плюс 3».

«Вашингтон» с 22 очками занимает 12-е место в Восточной конференции. От зоны плей-офф команду Овечкина отделяет семь баллов.

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