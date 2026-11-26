Тревожные сообщения пришли из Башкирии в четверг, 26 ноября. Глава Туймазинского района Булат Мусин проинформировал в канале на платформе «Макс» о том, что украинские беспилотные летательные аппараты попытались атаковать вверенную ему территорию, сообщил mkset.ru.

По словам главы, обломки дронов упали на площадку промышленной зоны, что спровоцировало возгорание. На место незамедлительно выдвинулись все экстренные службы. Самое важное в этой ситуации — обошлось без жертв и раненых, подчеркнул чиновник, а саму атаку удалось отбить.

Параллельно с этим в регионе разворачивался другой тревожный сюжет, напрямую связанный с угрозой с воздуха. Председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов уточнил, что в уфимском аэропорту были введены временные ограничения: воздушная гавань на какое-то время перестала принимать и отправлять самолеты. Он также обратился к жителям с просьбой сохранять бдительность.

В свою очередь, Управление гражданской защиты Уфы выпустило рекомендации для горожан. Специалисты советуют не находиться на открытых участках улиц в момент действия режима опасности. Более безопасным решением будет укрыться в помещении и держаться подальше от окон — разлетающиеся осколки способны нанести серьезные травмы.

Представители МЧС по Башкирии в сложившейся обстановке призывают граждан сохранять спокойствие и доверять исключительно проверенным источникам информации, не поддаваясь панике, которая часто сопутствует подобным инцидентам.

Ранее сообщалось, что ПВО отразила налет на промзону Невинномысска.