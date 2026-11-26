В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс» в гостях обыграли «Сиэтл Кракен» со счетом 3:1. Первой звездой матча был назван российский форвард «Ястребов» Роман Канцеров.

22-летний нападающий забросил две шайбы, включая победную. Первый гол Канцеров оформил в большинстве, второй — отправив шайбу верхом через всю площадку в пустые ворота.

Канцеров вернул себе лидерство в гонке бомбардиров-новичков. На счету россиянина 20 (15+5) очков в 25 матчах. Он на один балл опередил Тревора Коннелли из «Вегас Голден Найтс». А по забитым голам у форварда «Чикаго» отрыв среди новичков достиг уже шести шайб, от того же Коннелли.

В последних трех матчах на счету Канцерова шесть заброшенных шайб, а «Ястребы» одержали победы во всех этих трех играх.

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил свою серию без заброшенных шайб уже до 17 матчей.