Сбил, перетащил на обочину и уехал: машиниста тепловоза судят за оставление людей в опасности

Кемеровский следственный отдел на транспорте завершил расследование уголовного дела против машиниста тепловоза. Фигуранту инкриминируется статья 125 УК РФ — оставление в опасности человека без оказания помощи, сообщил VSE42.RU со ссылкой на ведомство.

Как установили следователи, инцидент произошел в Прокопьевске в октябре 2025 года. Управляя тепловозом по путям, не предназначенным для общего пользования, обвиняемый допустил столкновение с двумя людьми. Мужчины пострадали — травмы оказались множественными и тяжелыми.

После того как машинист остановил локомотив и покинул кабину, он обнаружил раненых. Однако, вместо того чтобы оказать помощь или вызвать врачей, а также проинформировать о случившемся специальные службы, он поступил иначе. Как следует из материалов уголовного дела, он переложил пострадавших, находившихся в сознании и подававших признаки жизни, на придорожную полосу, после чего покинул место аварии.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Согласно санкции инкриминируемой статьи, машинисту грозит лишение свободы. Точную меру наказания определит суд.

«Пострадавшие от полученных травм скончались на месте происшествия до момента их обнаружения», — сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.

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