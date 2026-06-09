Европа без визы за 160 тысяч: почему россияне массово поехали в Сербию и остались довольны

Российские туристы все чаще отправляются в Сербию, причем страна перестала восприниматься как вынужденная альтернатива другим европейским государствам. Теперь ее выбирают осознанно — как полноценное и самостоятельное направление для отпуска. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Как отмечают эксперты, популярности Сербии способствуют сразу несколько факторов: безвизовый въезд для россиян, наличие прямых рейсов и относительно невысокая стоимость поездок по сравнению с другими европейскими направлениями.

В ITM Group подчеркнули, что за последний год спрос на Сербию держится на уверенном, ровном уровне без резких колебаний. По мнению представителей компании, это свидетельствует о том, что направление прочно закрепилось в предпочтениях российских туристов — его любят за безвизовый режим, близкий менталитет, вкусную кухню и возможность получить разные впечатления.

Особенно заметный рост интереса фиксируют отдельные туроператоры. В «Русском Экспрессе» спрос на отдых в Сербии в 2026 году увеличился на 61 процент по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость поездки на одного человека составляет около 160 тысяч рублей.

По данным сербской статистики, в апреле 2026 года страну посетили 19 280 российских туристов — это самый высокий показатель среди всех иностранных гостей. Россияне вносят существенный вклад в туристическую экономику Сербии: по оценкам экспертов, на них приходится 16–18 процентов всего экспорта туристических услуг страны.

Министр международного экономического сотрудничества Сербии Ненад Попович также подтвердил, что граждане России являются самой популярной категорией туристов в стране. Чиновник отметил, что перед сербской туристической индустрией стоит задача не только привлекать больше гостей, но и создавать условия, чтобы они задерживались дольше.

Эксперты напоминают, что въезд для россиян остается безвизовым, однако при пересечении границы могут попросить обратные билеты, подтверждение брони жилья и финансовые гарантии из расчета около 50 евро на человека в день.