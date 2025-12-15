Подростки ползали на четвереньках в магазине и повторяли слова непристойной песни

В Кемерово подростки повторили тренд из соцсетей, созданный искусственным интеллектом. Они ползали на четвереньках по магазину и выкрикивали слова непристойной песни, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, видео появилось в местном телеграм-канале. Сначала подростки снимали у входа в магазин. Один из них предупредил, что входить в помещение с животными запрещено. Затем съемка велась в самом магазине. Школьники ползали на четвереньках и повторяли слова песни из соцсетей. В ней отмечено, что мама — женщина легкого поведения.

«Вот до чего довел детей запрет Роблокса», — написал один из комментаторов.

По данным издания, аналогичный тренд появился в соцсетях. Нейросеть Sora создала ролик с мопсами. Продавец не впускает их в магазин. Он предупреждает, что собакам вход запрещен. Мопс отмечает, что они войдут в помещение без его матери. Ролик набрал миллионы лайков.

По информации издания, пользователи активно комментировали инцидент в магазине. Они уверены, что подростков необходимо привлечь к ответственности. Одно дело — шутка, созданная нейросетями. И другое — реальный случай с несовершеннолетними.

«Позор всем трем семьям (в магазине ползали трое школьников. — Прим. ред.)», — написала пользовательница.

Ранее сообщалось, что в РФ впервые уволили сотрудника из-за розыгрыша с нейросетями.