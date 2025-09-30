Подростков, заставивших сверстника целовать ботинки, наказал суд
Фото: [Медиасток.рф]
В пресс-службе СК Кузбасса проинформировали, что суд вынес обвинительный приговор подросткам, которые избили 14-летнего россиянина, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
По информации издания, об инциденте стало известно в сентябре 2024 года из соцсетей. Сообщалось, что группа подростков жестоко избила сверстника. Пострадавшего также морально угнетали: его заставили целовать обувь нападавших. Сотрудники Следственного комитета и кузбасской полиции оперативно отреагировали на сообщения в Сети. В рамках возбужденного уголовного дела были установлены лица нападавших. Их действия оценивались как хулиганство.
По данным издания, в ходе расследования к ответственности также привлекли должностное лицо. Было установлено, что один из подозреваемых состоял на профилактическом учете. Представителя комиссии по делам несовершеннолетних привлекли к ответственности. Была проведена масштабная проверка работы ведомства.
В пресс-службе региональной прокуратуры проинформировали, что виновных подростков приговорили к 150 часам обязательных работ. Приговор уже вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что бывший студент атаковал техникум в Архангельске.