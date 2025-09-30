Подростков, заставивших сверстника целовать ботинки, наказал суд

По информации издания, об инциденте стало известно в сентябре 2024 года из соцсетей. Сообщалось, что группа подростков жестоко избила сверстника. Пострадавшего также морально угнетали: его заставили целовать обувь нападавших. Сотрудники Следственного комитета и кузбасской полиции оперативно отреагировали на сообщения в Сети. В рамках возбужденного уголовного дела были установлены лица нападавших. Их действия оценивались как хулиганство.

По данным издания, в ходе расследования к ответственности также привлекли должностное лицо. Было установлено, что один из подозреваемых состоял на профилактическом учете. Представителя комиссии по делам несовершеннолетних привлекли к ответственности. Была проведена масштабная проверка работы ведомства.

В пресс-службе региональной прокуратуры проинформировали, что виновных подростков приговорили к 150 часам обязательных работ. Приговор уже вступил в законную силу.

