Утром 29 сентября в Архангельске произошел трагический инцидент в техникуме строительства и экономики. Бывший студент учебного заведения ворвался в здание и напал на преподавателей, желая отомстить за свое отчисление. По версии следствия, его основной мишенью была классный руководитель. В результате атаки пострадали три человека, среди них — женщина-преподаватель, пишет телеграм-канал Mash. Что известно об инциденте и какой тюремный срок может грозить молодому человеку — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Перспективный студент

Как сообщает телеграм-канал Baza, молодой человек ориентировался на образ американского стрелка. За два часа до нападения он сменил фотографию профиля в соцсетях на изображение вооруженного мужчины в маске. На картинке присутствовали подписи, намекающие на резонансное убийство главы американской компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона.

Ранее этот юноша производил впечатление перспективного и увлеченного студента: занимался авиамоделированием, участвовал в соревнованиях и одерживал победы. Однако со временем начались серьезные трудности с учебой, которые привели к его отчислению со второго курса. Родителям он сообщил совсем другую версию — будто самостоятельно решил уйти из техникума и забрал документы по собственному желанию.

Большой срок

Как рассказал юрист Юрий Капштык в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», сейчас органы дознания будут разбираться в причинах произошедшего.

«Также будет назначена экспертиза состояния его медицинского здоровья, психическая адекватность и вменяемость. Так как есть пострадавшие люди, то здесь будет статья о покушении на убийство. Причем отягощающим фактором является то, что было несколько людей, а не один человек. Поэтому здесь может рассматриваться срок вплоть до 15 лет в совокупности», — пояснил юрист.

По его словам, следователи проведут дознание студента, но степень вины и вид наказания будет определять суд.

«Отчисление само по себе не оправдывает его поведение, потому что угроза жизни и покушение на жизнь человека не идет ни в какое сравнение с причиной отчисления. Отчисление наверняка проводилось на основании неоднократных мероприятий от руководства техникума. Это может быть связано с неуспеваемостью, систематическими прогулами, нарушением дисциплины. Эта причина смягчающим обстоятельством не будет», — заключил Капштык.

