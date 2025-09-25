Подросток был замечен на крыше многоэтажного дома в Балашихе

Психолог Марина Гринвальд в беседе с корреспондентом REGIONS рассказала, какую цель мог преследовать подросток при выполнении акробатических трюков на парапете многоэтажного дома в Балашихе.

По данным издания, информация о времяпрепровождении, которое подписчикам показалось опасным, появилась в телеграм-канале «В Балашихе». Эксперт Гринвальд рассказала, что мотивирует молодых людей участвовать в рискованных затеях. Главное желание — показать окружающим отсутствие страха.

«Это самый быстрый способ заслужить уважение и закрепить авторитет лидера», — рассказала Гринвальд.

Психолог отметила, что подросток не всегда способен оценить ситуацию. Молодые люди не осознают ценность жизни, не понимают настоящую опасность происходящего. Эксперт рекомендует родителям подростков-руферов рассказать детям о последствиях таких увлечений.

Психолог предупредила, что беседа, демонстрация фото и видео последствий может стать причиной стресса или напугать подростка. Однако в нужный момент сознание напомнит о последствиях, поэтому ребенок откажется от затеи. В некоторых случаях это может спасти жизнь, заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что двое руферов сорвались вниз со сталинской высотки в Москве.