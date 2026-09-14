В Подмосковье за год ликвидировали почти 800 незаконных свалок и расчистили 19 водоемов
В Подмосковье подвели итоги работы в сфере экологии за 2025 год
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В Министерстве экологии и природопользования Московской области подвели итоги работы за прошлый год. Так, был представлен аналитический отчет о состоянии природных ресурсов и окружающей среды региона.
«В ежегодном сборнике собрана самая актуальная и объективная информация о качестве окружающей среды в Подмосковье, приведены аналитические данные, основанные на результатах исследований. Кроме того, традиционные разделы дополнены сведениями о новых проектах министерства», — отметил глава ведомства Тихон Фирсов.
В 2025 году в области расчистили участки двух рек и 17 озер и прудов. Также было ликвидировано 796 несанкционированных свалок. Кроме того, в 17 округах снизились концентраций диоксида азота и оксида углерода.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.