Поджог или случайность? Расследование пожара автомобиля началось с видео из соцсетей и помощи очевидцев

В соцсетях проинформировали о возгорании автомобиля. Очевидцы уверены, что пожар стал следствием поджога, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации пользователей соцсетей, в Новокузнецке на месте инцидента начался хаос: одни водители вышли из близрасположенных домов перепарковывать свои автомобили, другие останавливались и оказывали помощь. Люди брали подручные средства и тушили огонь, причем некоторые приближались к авто на максимально близкое расстояние. Возле горящей иномарки находилось много людей. Комментаторы в Сети утверждают, что машину умышленно подожгли. Злоумышленник якобы даже попал на видео.

«Прохожий снял видео, как поджигали… Все сказали, что поджог», — написала очевидица пожара.

В пресс-службе МЧС по Кузбассу проинформировали, что сигнал о пожаре поступил в 22:21. Через 12 минут после принятия мер для устранения огня ситуация стабилизировалась: огонь локализовали. Еще через четыре минуты спасателям удалось полностью потушить автомобиль. На место происшествия прибыло 10 специалистов. В их расположении находилось две единицы техники. На данный момент специалисты не рассказали, что могло стать причиной возгорания транспортного средства.

«За подробностями корреспондент Сибдепо обратился в пресс-служба МЧС. Сейчас все подробности происшествия уточняются».

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекторы применили оружие для задержания лихача-бесправника.