«Погибнут, если выпадет снег»: что ждет цветущую в декабре землянику в Клину и розы в Орехово-Зуево

В Балашихе зацвела жимолость. Под Истрой природа удивила появлением маргариток, в Орехово-Зуево — роз, в Дзержинском распустилась примула, а в Клину — земляника. Эксперты связывают изменения в поведении растений с аномально теплой осенью в Подмосковье. REGIONS выяснил , как появление побегов и бутонов отразится на дальнейшем развитии растения.

Опытный садовод Екатерина Рассадина высказала мнение, что раннее пробуждение деревьев не отразится на их дальнейшей урожайности. Например, яблони и груши иногда просыпаются раньше времени. В этот период количество пробужденных почек не сравнимо с числом почек весной.

«Даже если такие случаи происходят, урожай будет стабильным благодаря запасам зимостойкости у большинства сортов», — рассказала Рассадина.

Агроном и биолог Михаил Воробьев в беседе с REGIONS отметила, что масштабы катастрофы из-за продолжительного тепла преувеличены. Проснувшиеся не вовремя почки единичны. Беспокоиться о весеннем урожае на данный момент не стоит.

«Для примул — обычное дело цвести повторно, розы часто обладают ремонтантностью — цветут, пока погода позволяет. Был бы снег — не цвели бы», — рассказал специалист Воробьев.

По словам Рассадиной, ситуация ухудшится в случае резкого похолодания. Проклюнувшиеся ростки погибнут, если начнутся морозы от минус пяти — семи градусов и выпадет снег. Подводить итоги можно будет весной.

Ранее сообщалось, что в Москве в декабре распустились первоцветы.