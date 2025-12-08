«Природа сошла с ума»: в Москве распустились первоцветы

В Москве из-за рекордно теплой погоды появились первые подснежники и другие первоцветы на несколько месяцев раньше обычного графика. Об этом сообщает Lenta.ru.

Аномально теплый декабрь преподнес москвичам неожиданный сюрприз — пробуждение весенних цветов. В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» заметили проклюнувшиеся ростки подснежников. Специалисты пояснили, что причиной стала продолжительная оттепель, из-за которой почва не успела промерзнуть, а растения восприняли это как сигнал к началу вегетации.

Помимо подснежников, в саду появились морозник вонючий и морозник черный — типичные «первопроходцы» конца зимы. Однако ботаники не ждут от них полноценного цветения. Ожидаемое в ближайшие дни резкое похолодание остановит развитие растений. Цветочные почки, не успев раскрыться, «законсервируются» до настоящей весны.

Ранее сообщалось, что теплая зима в Подмосковье помешала медведям впасть в спячку, создав угрозу шатунов.