Погибшие, раненые и разбитое здание школы: ВСУ продолжают бить по Донецку

Мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин на странице в интернет-мессенджере оперативно докладывает об обстановке в городе. В четверг, 4 января, поступала информация о погибшей женщине и раненых местных жителях. Снаряд разбил здание школы. Один из многоэтажных домов обрушился. Под обстрел противника попадают разные районы города, где не размещены никакие военные объекты.

После обстрела Киевского района Донецка поступила информация о попадании снаряда в здание школы, сообщает агентство «РИА Новости».

«Во время обстрела Киевского района в здании школы № 102 повреждены классная комната, коридорное помещение, остекление.», - написал Алексей Кулемзин

В Куйбышевском районе снаряд попал в многоэтажный дом. Перекрытие квартиры, расположенной на втором этаже, рухнуло. Под завалами сотрудниками МЧС были найдены два человека. Женщина погибла. У мужчины осколочные ранения. Его госпитализировали.

Под обстрел попали и другие города, которые расположены вблизи с Донецком.

Ранее военный эксперт Михаил Поликарпов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как Россия добивается того, что запущенные крылатые ракеты не попадают в зону видения украинских систем ПВО.