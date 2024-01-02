Полетели бомбардировщики и «Кинжалы»: как Россия ответила Украине за Белгород

Россия принялась бить по Украине «волнами», отметили военные эксперты. В последние дни ВС РФ накопили большое количество ракет и дронов «Герань», и в несколько волн без больших перерывов накрывают военные объекты противника.

Как сообщил военный обозреватель Алексей Суконкин, сегодня утром больше 20 самолетов-бомбардировщиков Ту-95 отстрелялись ракетами. После этого полетели с десяток «Кинжалов» (гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс — Прим. ред.). Как объяснил военный эксперт Михаил Поликарпов, Россия стреляет по украинским военным объектам крылатыми ракетами.

«Ракеты бывают воздушного, морского и наземного базирования. На Ту-95 и на Ту-160 стоят варианты воздушного базирования. Самолет взлетает с аэродрома в глубоком тылу, затем запускает ракеты недалеко от границы и улетает обратно в тыл, не заходя в зону действия украинской ПВО», — отметил Поликарпов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как накануне подчеркнул президент РФ Владимир Путин, несмотря на трагические события в Белгороде, Россия била и будет бить прицельно лишь по важным военным объектам. Несмотря на то, что Киев очень хорошо прикрыт минимум двумя батареями комплекса «Патриот» и другими системами ПВО, часть ракет РФ долетают.

«Правда, некоторые взрываются на подлете или сбиваются с курса из-за защиты украинцев и попадают по домам. Но просчитать все невозможно. И точные результаты ударов могут оставаться неизвестными: объективного контроля нередко нет, а Киев молчит», — обратил внимание эксперт.

В ряде случаев российские снаряды попадают и по инфраструктурным объектам, продолжил наш собеседник, но эти объекты критической инфраструктуры напрямую связаны с функционированием военной машины.

«Если россияне стараются избегать стрелять по военным объектам, которые находятся поблизости к мирным жителям, то украинцев совесть не мучит. Они напротив — стремятся поставить ракетные комплексы среди жилых домов. Цинично, но что ж поделаешь, это у Киева такая игра», — резюмировал Поликарпов.

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