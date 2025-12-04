Похороны по расписанию: как новые санитарные правила 2026 года запретят хоронить родных рядом?

Специалист похоронного дела из Подмосковья Евгений Самойлов рассказал REGIONS о нововведениях в правилах захоронения, которые начнут действовать в России с 2026 года.

По информации эксперта, с целью заботы о санитарной безопасности и экологии кладбищ минимальный промежуток между подзахоронениями составит 15-20 лет. При желании захоронить родственника в могилу другого близкого человека предстоит учитывать эти сроки. Кроме того, право быть погребенными вместе имеют только самые близкие родственники. Это могут быть супруги, родители, дети, братья и сестры, бабушки и дедушки.

«Процесс разложения останков в нашем климате может занимать много лет, и слишком раннее следующее захоронение может создать риски для здоровья людей и состояния почвы», — поясняет Евгений Самойлов.

Евгений Самойлов уточнил, что некоторые случаи могут рассматриваться администрацией кладбища в индивидуальном порядке. Лояльность могут проявить сотрудники закрытого кладбища. В 2026 году будут также пересмотрены суммы социальных выплат людям, потерявших близких. Размер выплат зависит не только от федеральных рекомендаций.

«Федеральная сумма составляет чуть более 7 тыс. руб., но многие субъекты РФ устанавливают свои надбавки, благодаря чему общая сумма пособия может достигать 15 тыс. руб. и более», — уточняет Евгений Самойлов.

При сборе документов эксперт Самойлов рекомендует внимательно изучить правила, действующие на территории конкретного региона. Учитывать стоит и требования администрации выбранного кладбища.

«Нарушение сроков между захоронениями — самая частая причина конфликтов и отказов. Администрация погоста обязана строго следить за соблюдением санитарных норм, и здесь не бывает компромиссов», — резюмирует Евгений Самойлов.

