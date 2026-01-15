«Похож на Галустяна»: исполнитель песни на остановке в Балашихе завоевал любовь подписчиков

Морозной ночью в день Старого Нового года балашихинская автобусная остановка ненадолго превратилась в сцену, сообщил REGIONS.

Один из жителей, скрашивая долгое ожидание, подарил прохожим и всему городу импровизированный концерт, спев «От улыбки». Это видеопослание с улыбкой моментально завоевало сердца подписчиков местных пабликов, сообщил местный телеграм-канал.

«Иду домой, на дорогу денег нет, да и автобусов уже нет. Десять часов вечера, колонка и музыка», — объяснил свой порыв автор ролика.

Люди в комментариях не просто поддержали певца, а создали атмосферу общего праздника, делясь благодарностью и предлагая спеть хором. Счастливчики-очевидцы особо отмечали искреннюю энергию, согревшую их в тот вечер. Шутливое предложение сделать песню новым символом города лишь подтвердило: этот простой жест попал точно в душу, напомнив о силе доброго поступка и хорошей песни.

«Похож на Галустяна. Очень тепло на душе стало от этой доброй песни. С таким попутчиком не страшны ни мороз, ни отсутствие денег», — прокомментировали в сетях.

