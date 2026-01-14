Фестиваль патриотической песни «Молодые таланты Отечества» пройдет в мае в Москве

Десятый Московский международный фестиваль патриотической песни и музыкального произведения детского и молодежного творчества «Молодые таланты Отечества» пройдет 28–29 мая 2026 года в Краснознаменном зале Московского Дома ветеранов войн и Вооруженных сил.

Мероприятие посвящено 805-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, 305-летию со дня основания Российской империи и провозглашению Петра I Императором Всероссийским и Дню России.

Фестиваль завершится гала-концертом, где на одной сцене будут выступать лауреаты мероприятия и народные, заслуженные артисты.

