Появилась информация о ранении женщины во время атаки БПЛА на Ленинградскую область

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проинформировал в своем телеграм-канале о последствиях атаки БПЛА на регион. Медицинская помощь понадобилась мирной жительнице.

По информации губернатора, женщина получила ранение в Лужском районе. Медики оценили состояние пострадавшей как средней тяжести. Ей понадобилась госпитализация. Россиянка проживает в одном из садоводств. Во время отражения атаки БПЛА обломки упали на здание.

По информации Минобороны РФ, опубликованной в официальном телеграм-канале ведомства, в ночь на 12 сентября над территорией Ленинградской области было уничтожено 28 БПЛА. Дежурными средствами ПВО перехвачены дроны самолетного типа. Глава региона поблагодарил личный состав 6-й армии ПВО за своевременную реакцию на атаку и отличную службу.

«Дежурная смена оружейных расчетов и экипажей показала высокую слаженность и эффективность при отражении массированной атаки БПЛА на регион в ночь на 12 сентября», — написал губернатор.

Во время объявления опасности в связи с появлением в черте воздушного пространства региона БПЛА губернатор опубликовал в своем телеграм-канале рекомендованные меры безопасности: покинуть уличное пространство и занять в помещениях наиболее безопасные места, не подходить близко к окнам и находиться в зданиях.

