Гладков раскрыл последствия атаки ВСУ на Белгород

Несмотря на разрушения, по предварительным данным, обошлось без пострадавших среди населения. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Белгородской области сохраняется напряженная обстановка из-за продолжающихся атак украинских беспилотников. Под ударом оказались Белгород и близлежащие населенные пункты. Жертв среди населения удалось избежать.

В Белгороде взрыв одного из беспилотников возле многоэтажного дома привел к повреждениям: выбиты стекла, посечен фасад. Кроме того, пострадали два коммерческих здания, где также разбиты окна и повреждены фасады. Не обошлось и без повреждений автотранспорта – осколки повредили несколько гаражей и восемь автомобилей.

В поселке Майский взрывное устройство, сброшенное с беспилотника, нанесло урон социальному объекту, повредив фасад и окна. В поселке Комсомольский целью атаки стал нежилой частный дом, у которого разрушены часть стены, кровля и оконные проемы. В селе Красный Октябрь в результате удара по территории парковки предприятия урон получили три транспортных средства. Власти продолжают сбор информации о последствиях атак.

