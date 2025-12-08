Появилась информация о состоянии девочки из Уфы, которую 1,5 месяца назад выбросил из окна отец

Врачи Российской детской клинической больницы Минздрава России сообщили ТАСС, что состояние маленькой пациентки, которую 1,5 месяца назад отец выбросил из окна, стабильное. Кроме того, наблюдается выраженная положительная динамика, что позволяет планировать ее скорую выписку.

По данным издания, уфимская девочка, получившая серьезные травмы при падении из окна, демонстрирует значительный прогресс в выздоровлении.

«Сейчас состояние девочки оценивается как стабильное с выраженной положительной динамикой. При поступлении у ребенка наблюдалось нарушение функций конечностей, а спустя 1,5 месяца у нее почти полностью вернулся прежний объем движений», — сказала врач-невролог нейрохирургического отделения РДКБ Ирина Рассказчикова.

Как уточнили в пресс-службе РДКБ, у ребенка возобновляется речевая активность. Она охотно идет на контакт с окружающими, проявляет интерес к играм и улыбается. Для скорейшего восстановления команда специалистов разработала индивидуальную реабилитационную программу. Она включает передовые методики: механотерапию, кинезиотерапию по методу Войта, занятия на платформе «Галилео», лечебную физкультуру, а также регулярные сеансы с психологом и логопедом.

«Следующим этапом лечения станет хирургическое вмешательство по устранению дефекта черепа, которое проведут нейрохирурги РДКБ в январе. А сейчас малышка готовится к выписке, чтобы отметить Новый год дома в кругу семьи — с мамой и старшим братом», — отметили в РДКБ.

Трагическое происшествие произошло в Уфе 9 октября. В жилом доме 34-летний отец, который ранее состоял на учете у врача-психиатра, выбросил из окна четвертого этажа свою трехлетнюю дочь. Девочка с тяжелыми травмами была экстренно доставлена в больницу, где ей провели срочную операцию. Мужчина был незамедлительно задержан правоохранительными органами. По факту случившегося следствием возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

