Появились новые подробности трагедии на Волге: погибла мать-одиночка двух школьников

В результате крушения катера на Волге под Казанью погибла сотрудница стоматологической клиники, которая самостоятельно воспитывала двух детей школьного возраста, сообщил интернет-портал KazanFirst со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, погибшую зовут Екатерина. В школе, где учатся дети медика, объявили сбор средств для помощи семье.

По данным издания, чрезвычайное происшествие, унесшее жизни нескольких человек, произошло в Зеленодольском районе Татарстана, в акватории близ поселков Васильево и Октябрьский. Инцидент случился во время проведения мероприятия по случаю 46-летия Антона Агафонова, известного в регионе директора стоматологической клиники и активного болельщика хоккейного клуба «Ак Барс».

По предварительной информации, группа сотрудников медицинского учреждения отправилась на прогулку на катерах. В ходе поездки одно из плавательных средств перевернулось, что привело к трагическим последствиям. В день происшествия спасательными службами были обнаружены и извлечены из воды тела двух женщин — стоматолога и администратора клиники, являвшихся сотрудниками юбиляра.

