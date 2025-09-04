Бизнесмена разрубило винтом яхты на глазах у сына

Трагический инцидент с участием владельца компании по поставкам медицинского оборудования Андреа Брульи произошел 28 августа у побережья итальянской Анконы. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Need To Know (NTK).

Сообщается, что семья бизнесмена и его друзья находились на одной роскошной яхте в Адриатическом море. В какой-то момент отдыха внезапный порыв ветра резко развернул парус судна, и горизонтальная балка крепления ударила Брулью по голове. Потерявший сознание мужчина упал за борт и немедленно попал под работающий гребной винт.

Сын предпринимателя Алессандро провел реанимационные мероприятия после извлечения отца на палубу, но тяжелые травмы головы и рук оказались несовместимы с жизнью. Наследник погибшего был госпитализирован в состоянии шока.

Как отмечают источники, Брулья был опытным яхтсменом, регулярно совершавшим плавания с семьей. В последние годы он развивал туристический бизнес, предлагавший клиентам круизы на яхтах. Происшествие случилось спустя всего десять минут после выхода катера береговой охраны, прибывшего на место трагедии.

