«Чтобы город знал своих "героев" в лицо»: появилось видео поджога квартиры студенткой ради просмотров в соцсети

В телеграм-каналах распространяется видео, на котором девушка целенаправленно поджигает кровать в комнате. Предположительно, она снимала видео для дальнейшей публикации в социальной сети. Студентка рассчитывала, что наберет много просмотров.

Согласно официальному сообщению МЧС по Республике Татарстан, 10 сентября поступил вызов о возгорании в многоквартирном жилом доме в городе Бугульма. Предварительной версией инцидента стала неисправность проводки. Однако один из жильцов проинформировал, что на самому деле студентка целенаправленно подожгла кровать. Согласно информации телеграм-канала «Бугульма Информ», мужчина предоставил видео сотрудникам МЧС. Супруга мужчины болеет астмой. В момент пожара она находилась дома.

«Я сосед по дому, и моя жена чуть не задохнулась от дыма. Прошу придать огласке, чтобы наш город знал своих героев в лицо!!!» — эмоционально рассказал Владимир.

19-летняя жительница Бугульмы рассказала отцу, что пожар начался из-за неисправности роутера, сообщил SHOT. По данным телеграм-канала, некоторые жильцы до сих пор не могут вернуться в свои квартиры: в доме воняет гарью. Соседи рассказали, что раньше студентка не привлекала их внимание. Девушка вела добропорядочный образ жизни. Они удивлены инцидентом. Предположительно, отец студентки не поверил в версию про роутер и попросил ее телефон. В гаджете сохранилась запись с поджогом. Пламя быстро охватило квартиру.

Ранее сообщалось, что многодетная мама, у которой муж пропал в зоне СВО, осталась без дома после пожара.