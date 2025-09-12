Муж — без вести пропавший на СВО, дом — сгорел: многодетная мама обращалась за помощью в соцзащиту

Многодетная мама из Кузбасса рассказала, что стало причиной пожара в ее доме. Женщина утверждает, что обращалась в соцзащиту с просьбой оказать помощь в ремонте аварийной котельной. По словам горожанки, в ведомстве на заявление отреагировать не успели, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Многодетная мама рассказала, что дом сгорел 9 сентября. Пожарные инспекторы пока устанавливают причины возгорания. В среду, 17 сентября, женщине должны выдать справку. Она надеется, что в Управлении социальной защиты города Мыски также предоставят ответ на ее запрос.

По информации пользователей соцсетей, женщина воспитывает троих детей. Ее супруг считается без вести пропавшим в зоне проведения спецоперации. После пожара горожанка переехала жить к своим друзьям. Неравнодушные жители оказывают помощь. В беседе с корреспондентом «Сибдепо» многодетная мама подтвердила, что муж числится без вести пропавшим. Его мобилизовали в 2022 году. Решать проблемы приходится самостоятельно. Горожанка благодарна за оказанную помощь и надеется, что вопрос с жильем решится.

«Не думала, что у нас в Мысках такие добрые и отзывчивые люди», — призналась женщина.

В пресс-службе МЧС Кузбасса корреспондента «Сибдепо» проинформировали, что вследствие пожара полностью обрушилась крыша. Предварительно установлено, что жильцы нарушали правила эксплуатации печи. Пожар проходил на площади 96 кв. м.

