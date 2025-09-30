Покорение тайги закончилось для россиянки выплатой арендодателю авто 2,5 млн руб.

В пресс-службе Кемеровского районного суда проинформировали, что суд не подтвердил предположение россиянки о подставе и назначил ей выплатить арендодателю сумму, необходимую для ремонта KIA, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, женщине предстоит выплатить 2,5 млн руб. Судебный спор связан с поломкой автомобиля. Жительница Кемерово решила устроить путешествие по тайге на арендованной машине. Сутки стоили 12 900 руб. Автомобиль застрял в грязи. Женщина проинформировала об инциденте компанию-арендодателя. Она предложила продлить на сутки договор и дождаться эвакуации при помощи вертолета.

По данным издания, арендодатель предложил альтернативный вариант — на место происшествия прислали специалиста. Эвакуация авто снималась на видео. Во время буксировки у машины оторвался бампер, передняя часть и отвалилось колесо. Женщина считает, что арендодатель специально прислал неопытных специалистов, чтобы списать автомобиль.

По информации издания, для суда важным стала именно видеозапись эвакуации автомобиля. Суд не согласился с предположением жительницы Кузбасса. Ей предстоит выплатить деньги за ремонт автомобиля. Стоимость ремонта назначена на основании экспертиз.

