Москвичка получила штраф за наклейку на машине своего сына

Москвичке, проживающей в Зеленограде, был наложен штраф за стикер, приклеенный на автомобиль ее сына. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Как пишет российское издание, сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на машину, стоящую у дома женщины, на которой находился вызывающий подозрения стикер.

Установлено, что автомобиль принадлежит 33-летнему сыну жительницы Зеленограда. На наклейке, размещенной на заднем стекле, содержались сведения о экстремистском объединении.

Знакомые семьи поведали, что сын является поклонником футбольного клуба «Спартак».

Жительница Зеленограда не появилась на судебное заседание, однако суд все равно признал ее виновной в демонстрации экстремистской символики. В итоге ей был назначен штраф как мера административного наказания.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе подросток разместил более 400 стикеров с нацистской символикой.