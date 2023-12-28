Покушением на бизнесмена, которое могло быть из-за роста цен на яйца, займется прокуратура

Ход расследования уголовного дела относительно покушения на бизнесмена Геннадия Ширяева из Воронежа, будет контролировать прокуратура, сообщает voronezhnews.ru .

Покушение произошло 27 декабря. Бизнесмен ехал в собственном автомобиле по трассе. Из проезжающей мимо машины раздались выстрелы. На автомобиле найдено два следа от пуль. На данный момент не удалось установить, из какого именно оружия стреляли. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что выстрелы совершал один человек.

На данный момент выясняют мотивы, опрашивают свидетелей и отправляют материалы на экспертизу.

Согласно данным интернет-мессенджера Mash, одна из версий нападения - это резкий скачок цен на яйца.

Фото: [ Pxhere.com ]

Бизнесмен Геннадий Ширяев - глава птицефабрики «Третьяковская». Он не только владеет крупнейшей птицефабрикой в Воронежской области, но и заводами, которые производят подсолнечное масло и не только.

26 декабря стало известно, что воронежская ФАС возбудила четыре дела против производителей яиц в регионе. В данный перечень также вошла компания предпринимателя Ширяева. Производителей обвиняют в необоснованном росте цен на товар. СМИ считают, что эти два события - проверка ФАС и покушение - взаимосвязаны.

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